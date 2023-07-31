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НовостиПроисшествия31 июля 2023 2:56

В Красноярске за экопарком «Гремячая Грива» двое мужчин перевернулись на квадроцикле

Спасатели оказали пострадавшему первую помощь и передали его работникам скорой помощи
Вячеслав КУИМОВ
Фото: cлужба спасения Красноярского края

Фото: cлужба спасения Красноярского края

30 июля в Красноярске за экопарком «Гремячая Грива» двое мужчин перевернулись на квадроцикле. Об этом сообщают краевые спасатели.

Все произошло вечером. На место выехали специалисты поисково-спасательного отряда. Они оказали первую медицинскому помощь одному пострадавшему, а затем передали его работникам скорой помощи. Второй мужчина отказался от госпитализации.

Спасатели напомнили, что лучше обезопасить себя во время заездов на квадроцикле. Рекомендуется надевать экипировку и шлем.