Ачинские спасатели достали из реки Чулым тело утонувшего мужчины Фото: Мария ЛЕНЦ

Спасатели Ачинского поисково-спасательного отряда накануне в воскресенье 30 июля выезжали в Бирилюсский район на поиски 39-летнего мужчины, который утонул в реке Чулым. По информации краевой службы спасения, в ходе поисков обследовано эхолотом 8000 квадратных метров акватории. Тело найдено и передано сотрудникам полиции для последующих действий.

Но это еще не вся работа спасателей за минувшее воскресенье. В Красноярске за лесопарком «Гремячья грива» двое 42-летних мужчин перевернулись на квадроцикле. Потребовалась их эвакуация. На место происшествия выезжали спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда. Одному мужчине спасатели оказали первую помощь и передали работникам скорой медицинской помощи. Второй мужчина от госпитализации отказался.