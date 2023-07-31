Ударил по лицу, забрал телефон и убежал: в Красноярске задержали мужчину, который напал на прохожего

Скриншот: видео МВД по Красноярскому краю

В Красноярске задержали мужчину, который напал на прохожего и украл у него сотовый телефон. Об этом сегодня, 31 июля, написали в краевом МВД.

В дежурную часть поступило сообщение о том, что на улице Менжинского неизвестный подошел к 50-летнему мужчине, ударил его в лицо, выхватил смартфон стоимостью 50 тысяч рублей, а затем убежал. Дерзкое преступление было раскрыто по горячим следам.

Полиция задержала злоумышленника в ломбарде, где он пытался сбыть похищенное. Налетчик пояснил стражам порядка, что «нужда приспичила», поэтому он и пошел на грабеж.

Теперь 33-летнему мужчине грозит до 7 лет тюрьмы по статье «Грабеж». Ранее он был судим за имущественные преступления.