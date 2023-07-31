Фото: «КрасКом»

31 июля в части Свердловского района Красноярска вновь отключили холодную воду. Об этом сообщает «КрасКом» в социальных сетях.

30 июля на улице Гладкова произошла разгерметизация водопровода. Сейчас там продолжаются аварийно-восстановительные работы. С 9 часов утра компания развозит холодную воду, график подвоза уже опубликован на сайте 005. Маршрут автоцистерн можно узнать по телефону диспетчерской службы: 211-39-63.

Информация по отключениям от «КрасКом»

Напомним, что водозабор острова Отдыха остановили 28 июля на ремонт.