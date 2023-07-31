В Красноярском крае служба занятости ищет кадры для крупной птицефабрики Фото: Мария ЛЕНЦ

Служба занятости Красноярского края поможет в подборе кадров для птицефабрики «ЕнисейАгроСоюз». Это крупнейшее в Сибири сельскохозяйственное предприятия подобного профиля и находится оно в Сухобузимском районе. Помощь от службы занятости идет в рамках проекта по кадровому обеспечению агропромышленного предприятия.

Проект включит в себя целый комплекс мероприятий. Во-первых, профориентационную работу с молодежью, подготовку кадров с учетом запросов работодателя. Во-вторых, создание инфраструктуры и условий для специалистов, которых можно привлечь из других территорий. Конечно же систему мотивации сотрудников и так далее.

Предусматривается активное участие органов местного самоуправления. В частности глава Сухобузимского района отмечает: развитие социальной инфраструктуры способствует сохранению занятости и привлечению специалистов, пишут Gornovosti.