Житель Назарово украл на Сахалине электрокабель на 400 тысяч рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

Житель города Назарово украл на Сахалине электрокабель на сумму 400 тысяч рублей. Дело было так: он вместе со своим знакомым работал вахтовым методом в одной из строительных фирм в Сахалинской области. Однажды приятель предложил ему украсть кабель, который находился на территории организации, и сдать его в пункт приема металла. Похитители успели вынести и продать более двухсот метров электрокабеля. А дальше – их поймали, отдали под суд. Сибиряку назначено два года лишения свободы и возмещение ущерба.

Исполнительный лист по данному решению суда был предъявлен в отдел судебных приставов по городу Назарово и Назаровскому району. Добровольно выплачивать ущерб мужчина не хотел, ему запретили выезжать за пределы России. Не помогло. Тогда предупредили, что арестуют автомобиль – и он не только погасил весь долг, но и 24 тысячи рублей исполнительского сбора, рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ГУФССП России по Красноярскому краю.