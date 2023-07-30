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НовостиОбщество30 июля 2023 8:28

В Красноярске электросамокаты попали под особый контроль ГИБДД

Госавтоинспекторы усилили профилактику ДТП в краевом центре
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
В Красноярске электросамокаты попали под особый контроль. Фото: ГИБДД

В Красноярске электросамокаты попали под особый контроль. Фото: ГИБДД

В Красноярске госавтоинспекторы усилили профилактику дорожно-транспортных происшествий с участием электросамокатов. Еженедельно полицейские проводят мероприятия, направленные на повышение уровня грамотности и навыков вождения лиц, управляющих самоходами. На рейдах останавливают самокатчиков, проводят с ними беседы.

Важно понимать, что не на всяких самокатах можно кататься свободно. Так, без водительского удостоверения можно управлять, если мощность не превышает 250 Вт. Это во-первых. Во-вторых, один самокат – один человек, то есть никаких пассажиров. В третьих, пересекать проезжую часть запрещено на самокате – нужно сойти и вести рядом, как обычный пешеход. Никаких подшофе за «штурвалом».

Наконец, самое важное: в пешеходной зоне преимущество имеют пешеходы и велосипедисты, так что самокатчики должны уступать им путь.