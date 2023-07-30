За неделю жители Красноярского края перечислили мошенникам более 106 миллионов рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

Прокуратура Красноярского края озвучила статистику мобильного мошенничества за минувшую неделю. Картина не радует – жители региона по-прежнему легко верят аферистам. Так, количество зарегистрированных пострадавших – 351 человек. А всего с начала года жертвами интернет-преступников стали 6 618 жителей края. Причиненный ущерб составил 106,1 миллионов рублей за последнюю неделю, а с начала года - 1 570 279 888 рублей.

Так, одна из потерпевших – 42-летняя работница управляющей компании. Она перевела злоумышленникам 1,9 миллионов рублей. Первый звонок поступил ей в апреле, якобы от юриста Евро-Азиатской компании. К женщине обратились по фамилии, имени и отчеству и сообщили, что их организация помогает пострадавшим от мошенников, а она – как раз в их числе. Женщину «вели» несколько месяцев, под разными предлогами выманивая крупные суммы денег. Пока она не поняла, что имеет дело с аферистами.

А вот два пенсионера из Красноярска не поддались на уловки мошенников и сохранили свои сбережения на 1,5 миллиона рублей.