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НовостиПроисшествия30 июля 2023 6:31

За неделю жители Красноярского края перечислили мошенникам более 106 миллионов рублей

Прокуратура края рассказала о мобильном мошенничестве за минувшую неделю
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
За неделю жители Красноярского края перечислили мошенникам более 106 миллионов рублей

За неделю жители Красноярского края перечислили мошенникам более 106 миллионов рублей

Фото: Мария ЛЕНЦ

Прокуратура Красноярского края озвучила статистику мобильного мошенничества за минувшую неделю. Картина не радует – жители региона по-прежнему легко верят аферистам. Так, количество зарегистрированных пострадавших – 351 человек. А всего с начала года жертвами интернет-преступников стали 6 618 жителей края. Причиненный ущерб составил 106,1 миллионов рублей за последнюю неделю, а с начала года - 1 570 279 888 рублей.

Так, одна из потерпевших – 42-летняя работница управляющей компании. Она перевела злоумышленникам 1,9 миллионов рублей. Первый звонок поступил ей в апреле, якобы от юриста Евро-Азиатской компании. К женщине обратились по фамилии, имени и отчеству и сообщили, что их организация помогает пострадавшим от мошенников, а она – как раз в их числе. Женщину «вели» несколько месяцев, под разными предлогами выманивая крупные суммы денег. Пока она не поняла, что имеет дело с аферистами.

А вот два пенсионера из Красноярска не поддались на уловки мошенников и сохранили свои сбережения на 1,5 миллиона рублей.