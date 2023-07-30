В Ужуре инспекторы ДПС раскрыли преступление. Фото: ГИБДД

В Ужуре наряд ДПС раскрыл преступление – схему хищения дизельного топлива. И не только раскрыл, но и задержал подозреваемого с поличным. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе полиции, в конце июня инспекторы дорожно-патрульной службы остановили для проверки грузовой автомобиль «MAN», принадлежащий юридическому лицу.

Пока смотрели документы, заметили, что водитель большегруза сильно нервничал. Тогда решено было заглянуть в кабину и багажник. А там – канистры с дизельным топливом и насос со шлангами для слива топлива. На место тут же вызвали следственно-оперативную группу, которая установила, что задержанный слил солярку для личных целей.

На ранее несудимого 50-летнего жителя Ачинска заведено уголовное дело по статье «Кража». В ближайшее время оно будет направлено в суд для рассмотрения. А руководство юридического лица – владелец большегруза – прислал в адрес бдительных сотрудников ГИБДД письмо со словами благодарности.