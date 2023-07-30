В Красноярске спасатели сняли с острова мужчину и женщину Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске спасатели сняли с острова мужчину и женщину. Это произошло накануне, 29 июля. Как сообщили в Службе спасения региона, поисково-спасательный отряд получил сообщение от диспетчера единой дежурно-диспетчерской службы, что на реке Енисей напротив улицы Крайней на острове находится два человека. Самостоятельно выбраться на берег они не могут (правильное решение с их стороны: перебираться вплавь до берега – очень рискованно). Спасатели выехали на место и перевезли их на берег. От медицинской помощи спасенные граждане отказались. Остается открытым вопрос: как они там оказались?

Кроме того, пришлось накануне поработать и специалистам Дивногорского поисково-спасательного отряда. Они выезжали на поиски 43-летнего мужчины, который заблудился в лесу на 57 км трассы Р-257. Обследовали полтора километра лесных дорог и нашли потерявшегося.