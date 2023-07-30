Паспорт, украли паспорт: красноярка попала под уголовное дело

Жительница Красноярска не захотела платить штраф и заявила о пропаже документа Фото: Мария ЛЕНЦ

Жительница Красноярска попала под уголовное дело за ложный донос. В пресс-службе полиции города рассказали подробности этой курьезной истории. 51-летняя женщина потеряла свой главный документ. Однако вместо того, чтобы четно рассказать об этом, заплатить административный штраф и получить новый паспорт, она решила обмануть систему – заявила, что документ украли.

Обратите внимание: сумма штрафа всего от 100 до 300 рублей! Но нет, гражданка придумала целую легенду, якобы возле дома улице Киренского к ней средь бела дня подошли двое мужчин и в открытую вырвали из рук сумку со всем содержимым.

Когда сотрудник полиции принимал у нее заявление, он предупредил об уголовной ответственности за ложный донос. Дама стояла на своем. Заявление было принято, началась проверка. На этапе сбора доказательств версия жертвы грабежа стала трещать по швам. Не выдержав шквала уточняющих вопросов, женщина призналась: её донос – ложь.

Суд вынес приговор и назначил наказание в виде штрафа 10 тысяч рублей.