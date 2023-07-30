В Красноярске два пенсионера «обломили» мошенников на 1,5 миллионов рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске два пенсионера «обломили» - самое подходящее в этом случае слово – мошенников. И сохранили свои сбережения на общую сумму более 1,5 миллионов рублей. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе полиции города.

Оба случая произошли на минувшей неделе в Советском районе, пожилые люди даже обратились в один отдел полиции. Одному из них 74 года, другому 63, написали заявления и рассказали подробности. Мошенники работали по одной съеме (возможно, одна и та же банда). Звонили, представились силовиками, сообщили «Ваш родственник виновен в ДТП» и чтобы его не посадили в тюрьму, нужно дать «на лапу» нужным людям.

- Пенсионеры, зная о таких способах мошенничества, не поверили звонившим, прервали с ними разговор, связались со своими родственниками и убедились, что с ними все в порядке. После этого они сообщили о происходящем в полицию, - прокомментировали в полиции.

По итогу заведено два уголовных дела по статье «Покушение на мошенничество».