Глава Красноярска принял участие в международном форуме «Россия - Африка» Фото: Мария ЛЕНЦ

Глава Красноярска Владислав Логинов принял участие в международном экономическом и гуманитарном форуме «Россия - Африка». Он был приглашен туда и как мэр краевого центра, и как председатель Совета муниципальных образований Красноярского края. Всего в составе делегации от Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления на саммит прибыли 12 человек – главы Красноярска, Динского района Краснодарского края, Краснодара, Липецка, Магадана, Северодвинска, Ростова-на-Дону, Суздаля, Великого Новгорода, Дербента, председатели Советов муниципальных образований Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Во время сессии участники обменялись опытом и знаниями в области урбанистики, модернизации транспортной инфраструктуры, развития туризма, а также улучшения качества жизни в мегаполисах. Обсудили новые подходы к управлению городской средой и созданию «умных» городов.

На панельной дискуссии эксперты из России и Африки представили лучшие практики в области внедрения инновационных подходов и технологий, модернизации и улучшения инфраструктуры, а также обсудили комплекс мер для создания благоприятной деловой среды и привлечения иностранных инвестиций.