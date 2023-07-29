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НовостиОбщество29 июля 2023 11:53

В Красноярском крае сотрудница банка спасла пенсионерку от мошенников

Женщину убедили взять кредит, чтобы якобы спасти деньги от воров
Никита ЖЕГЛОВ
Фото: МВД по Красноярскому краю

Фото: МВД по Красноярскому краю

В Балахте бдительная сотрудница банка смогла убедить пенсионерку не переводить деньги мошенникам. Жертвой злоумышленников едва не стала 70-летняя женщина: ее убедили взять в банке кредит, чтобы перевести на так называемый «безопасный счет». Бабушка могла бы остаться с кредитом на плечах, но к счастью, отделалась потерей небольших накоплений.

Как рассказали в полиции, пенсионерке позвонил некто, представившийся работником банка. Мошенник разыграл стандартную схему со «спасением» денег женщины, которые якобы хотят украсть. Перепуганная жертва перевела злоумышленникам 45 тысяч рублей из личных накоплений и побежала в банк брать кредит еще на 150 тысяч.

В банке сотрудница обратила внимание на подозрительные обстоятельства ситуации и провела с пенсионеркой беседу. Ей удалось убедить женщину, что никакая кража средств ей не грозит, а деньги она вот-вот переведет мошенникам сама. В итоге в полиции решили наградить бдительную работницу, а по факту мошенничества было заведено уголовное дело.