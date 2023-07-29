В Хакасии мужчину обнаружили мертвым после убийства им бывшей супруги

Фото: СК по Красноярскому краю и Хакасии

В Хакасии 51-летний мужчина застрелил свою бывшую супругу, а через некоторое время его обнаружили мертвым. Трагедия разыгралась в Таштыпском районе между парой, которая развелась в 2021 году. Как рассказали в СК, между ними продолжались судебные тяжбы по разделу имущества.

Погибшая 52-летняя женщина занималась гостиничным бизнесом: у нее была своя сеть из двух гостиниц, в одной из которых, в селе Таштып, она проживала после развода. Ночью туда приехал ее бывший супруг: начался очередной конфликт, в ходе которого мужчина внезапно выхватил карабин и застрелил женщину.

После убийства экс-супруг скрылся, его объявили в розыск. Спустя некоторое время правоохранители нашли автомобиль убийцы, а внутри сидел он сам, по словам следователей, «с признаками добровольного ухода из жизни».

Несмотря на гибель основного подозреваемого, СК все равно завел уголовное дело об убийстве. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.