Возле красноярских «Столбов» неизвестные воры разбивают окна в машинах туристов

Фото и видео: "ЧП Красноярск"

В Красноярске завелась банда воров, которая обчищает автомобили, припаркованные у входа на «Столбы». Действуют злоумышленники дерзко: попросту разбивают окна, пользуясь отсутствием хозяев, и забирают все ценное из авто.

В соцсетях красноярцы отметили, что несколько лет назад воры с подобными привычками уже орудовали в этом месте. Могут ли это быть те же самые взломщики, которые, например, исчезли на несколько лет из-за отсидки в тюрьме – неясно.

– Было дело, знакомая поехала на «Столбы», в машине оставила сумку с паспортом и ключами от квартиры. В это же день, чуть позже по времени, мама ее возвращалась домой, ей на встречу мужик с пакетами (она ещё заметила, что пакет знакомый), поднимается домой, а там квартиру обнесли. Они еще успели взять займ или кредит по этому паспорту, – поделился один из комментаторов.

В качестве одного из действенных способов противодействовать ворам красноярцы подсказали платную парковку неподалеку, у входа в «Роев ручей». Также можно попасть на «Столбы» через канатную дорогу в «Бобровом логу», припарковав авто там, или вовсе приехать на автобусе.