Полицейские забрали двух детей из опасных семейных условий в Красноярском крае

Фото: МВД по Красноярскому краю

В Сухобузимском районе полиция изъяла у семьи двух малолетних детей. Как рассказали в МВД, они находились в социально опасном положении – семейство проживало в селе Шила, в доме, больше похожем на помойку.

– На момент посещения частного жилого дома инспектор по делам несовершеннолетних отметил, что в жилых помещениях требуется провести ремонт, зафиксировал антисанитарные условия, также в помещениях было не убрано, – рассказали в полиции.

В итоге сотрудники забрали мальчика 2020 года рождения и девочку 2021 года рождения и отправили их в спецучреждение. На родителей составили административные протоколы.