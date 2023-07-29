В Зеленогорске полиция поймала пьяного водителя с сумочкой наркотиков

Фото и видео: МВД по Красноярскому краю

В Зеленогорске госавтоинспекторы поймали водителя на наркотиках при случайной проверке автомобиля. Подозрительную «Тойоту» полицейские остановили минувшей ночью: они решили проверить документы автовладельца, а попросив мужчину выйти из авто, заметили что тот едва стоит на ногах и не может связно говорить.

Полицейские спросили молодого человека, нет ли при нем какой-нибудь запрещенки, на что тот честно рассказал о наркотиках в небольшой сумочке. Инспекторы на всякий случай пристегнули парня наручниками к собственному автомобилю и вызвали следователей, а те вскрыли содержимое и обнаружили 1,5 грамма синтетических наркотиков.

На 24-летнего владельца «Тойоты» составили административный протокол за отказ пройти медосвидетельствование, его автомобиль отправили на штрафстоянку. Против молодого человека завели уголовное дело о хранении наркотиков без цели сбыта в крупном размере. Судя по всему, водитель баловался амфетамином, поскольку именно у этого наркотика понятие крупного размера в законе начинается от одного грамма.