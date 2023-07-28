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НовостиОбщество28 июля 2023 13:20

На трассе из Красноярска в Элиту вновь изменится схема движения

С августа автомобильный поток направят по новой дороге
Никита ЖЕГЛОВ
Фото: КрУДор

Фото: КрУДор

На трассе Красноярск – Элита с 1 августа снова изменится схема движения. Там идет крупный дорожный ремонт, поэтому дорожники периодически перенаправляют транспортный поток. С августа всех автомобилистов отправят по новой однополосной трассе, старая дорога будет полностью перекрыта на ремонт.

– Изменение схемы движения связано с работами по реконструкции существующей трассы и доведению ее до нормативного состояния. Ориентировочно схема будет действовать три месяца. Просим автомобилистов учитывать эту информацию и заранее планировать маршрут и время выезда, – пояснили в КрУДоре.

Отметим, что длительная реконструкция трассы будет полностью завершена только к 2025 году. К этому моменту дорога станет четырехполосной, оборудованной новым освещением, тротуарами и автобусными остановками.