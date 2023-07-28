Красноярск вошел в пятерку самых умных городов России Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярск вошел в пятерку самых умных городов России, став одним им лидеров индекса IQ отечественных мегаполисов. Рядом с ним в рейтинге разместились Москва, Санкт-Петербург, Казань и Уфа. Такие результаты подвели федеральные эксперты по итогам статистики за 2022 год, пишут Gornovosti.

Для понимания, индекс IQ города позволяет понять, насколько эффективно в нем проходит цифровизация, насколько глубоко современные технологи проникают в жизнь и быт жителей, принося в нее комфорт.

Кстати, в администрации города также прокомментировали: по итогам расчета индекса IQ городов в 2021 год Красноярск находился на шестом месте, в 2022 году уже на пятом. Нам есть к чему стремиться, и предпосылки к этому тоже есть.