Фото: Мария ЛЕНЦ

В красноярском микрорайоне Северный неизвестные терроризируют подвыпивших людей. Такая информация появилась в городских тг-каналах и пабликах.

Очевидцы утверждают, что подростки ездят без номеров на автомобиле ВАЗ-21099. Одним вечером они якобы испугались лая собаки, когда проезжали по улице Урванцева. Молодые люди вышли из машины, достали из багажника гаечный ключ и ударили им мужчину, который, видимо, был хозяином пса. Пострадавший потерял сознание, но затем быстро пришел в себя.

В посте сказано, что злоумышленники часто провоцируют подвыпивших людей и избивают их металлическим инструментом.

23 июля полиция начала проверку. Отмечается, что пострадавший к ним не обращался, из медицинских учреждений никаких сообщений не приходило.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.