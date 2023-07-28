Фото: прокуратура Красноярского края

В Боготоле депутат лишился своих полномочий за сокрытие имущества и доходов на 5 миллионов рублей. Об этом рассказали в прокуратуре Красноярского края.

Проверка показала, что депутат предоставил неполные и недостоверные сведения за 2021 год. Он решил скрыть прибыль от продажи 3 нежилых помещений, а также утаил наличие двух участков.

Отмечается, что в 2020 году он уже пытался скрыть информацию о себе. Тогда мужчина не указал доход в 400 тысяч рублей и скрыл свои огромные сельхозугодья. Однако тогда он отделался лишь предупреждением.

Но история повторилась. Теперь он остался без полномочий депутата.