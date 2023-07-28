Правительство Красноярского края ввело режим ЧС в лесах

Фото: лесопожарный центр Красноярского края

27 июля правительство Красноярского края ввело режим чрезвычайной ситуации в лесах. Текст постановления появился на сайте региональной администрации.

Документ подписал Сергей Верещагин, и.о. председателя правительства края. На севере было увеличено число лесных пожарных до 1000 человек, расширенна группировка парашютистов, привлечены специалисты из Карелии и другое.

Жителям края ограничили посещение лесов, запретили сжигать мусор, траву и древесину, а также проводить любые пожароопасные работы.

Отмечается, что борьбу с огнем ведут круглосуточно.

- Это превентивная мера, которая позволяет оперативно мобилизовать все ресурсы для тушения лесных пожаров. Дает возможность привлечь силы сводного плана, арендаторов лесных участков, задействовать федеральный резерв, в том числе силы и средства соседних регионов, а также ограничить доступ людей в леса - нейтрализовать человеческий фактор. Основная задача - оперативное выявление пожаров в ходе мониторинга и их ликвидация. Ситуация находится под контролем. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет, - сказал Алексей Панов, и.о. министра лесного хозяйства Красноярского края.

По оперативным данным краевого Лесопожарного центра на 9:00 28 июля, в регионе действуют 16 лесных пожаров на площади 3,9 тыс. га, из них 11 пожаров на 3,7 тыс. га локализованы.