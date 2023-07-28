В Норильске четверо разбойников напали на мужчину Фото: Мария ЛЕНЦ

В Норильске четверо напали на одного. Как оказалось, разбойники были о стажем, ранее судимые за аналогичные преступления. Об этом стало известно, когда полиция установила из личности. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевой полиции, в дежурную часть обратился 44-летний местный житель. Днем ранее ему звонил знакомый, который пригласил его на квартиру на «серьезный разговор».

Когда он пришел по адресу, встреча приобрела интересный поворот – на диалог со знакомым пришли еще три собеседника. Все вместе стали предъявлять потерпевшему претензии материального характера. Начали бить, угрожали ножом и забрали из кармана 50 тысяч рублей.

Их задержали через несколько часов после того, как потерпевший написал заявление. Все – разных возрастов: 23, 31, 33 и 42-летние жители города. У одного из задержанных были обнаружены и изъяты часть похищенных денег и два ножа. Уголовное дело на них завели по статье «Разбой».