В Красноярском крае гепатитом с начала года заболела почти тысяча человек

В Красноярском крае гепатитом с начала года заболели почти тысяча человек Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае с начала года была зафиксирована почти тысяча случаев заболевания гепатитом. Если быть точными – то 998 человек. Из них 16 случаев среди детей. И у 97 % течение болезни имело хроническое протекание. Причем самый распространенный штамм – гипатит С – 796 больных, гепатит В – 176, гепатит А – 15 заболевших, сообщают Sibnovosti со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

Добавим, что сегодня, 28 июля, отмечается Всемирный день борьбы с гепатитом. Медики разными способами информируют население. Главная цель такой кампании – повысить осведомленность о глобальном бремени вирусного гепатита и повлиять на реальные изменения.