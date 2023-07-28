Скриншот: видео тг-канала «Преображенский Красноярск Preo_24»

Жительница Красноярска успела зайти в лифт за несколько секунд до обрушения потолка. Видео было опубликовано вчера, 29 июля, в социальных сетях.

Судя по описанию, все произошло в подъезде многоэтажки на Петра Ломако, 4. Вот что пишут местные жители под постом:

- У кого-то сегодня второй день рождения;

- Да может не само упало... крыса отъелась хорошо, бежала внутри подвесного потолка, вот он и не выдержал;

- Плюс одна фобия в копилку.

Причина обрушения пока неизвестна.