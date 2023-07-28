Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске с 29 июля частично ограничат движение транспорта на Северном шоссе. Об этом сообщает администрация города.

Там продолжается строительство пер еезда к микрорайону «Солонцы-2». Завтра начнется монтаж балок пролетного строения, а поэтому будут введны следующие ограничения:

- на Северном шоссе по направлению в Солнечный перекроют полосы движения на участке длинной 150 метров на перекрестке с улицы Авиаторов;

- на Авиаторов при съезде с путепровода на Северное шоссе будет сужена дорога на участке длинной 300 метров.

Водителям нужно обратить внимание, что неудобства продлятся с 08:00 29 июля до 23:00 19 августа.