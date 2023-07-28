Фото: ГБУ РТ «Аварийно-спасательная служба»‎

27 июля в Туве спасли тонувшего в Енисее ребенка. Об этом пишет республиканская аварийно-спасательная служба в социальных сетях.

Днем на пульт оперативного дежурного 112 поступило сообщение о том, что в реке тонет человек. На место были направлены все экстренные службы, спасатели прибыли за считанные минуты. Однако девочка, примерно 12 лет, уже была без сознания. Сотрудник ведомства Саян Ооржак при проверке ее состояния смог почувствовать слабый пульс. Он принял решение немедленно приступить к реанимационным действиям. После этого ребенок подал признаки жизни.

Бригада скорой помощи увезла девочку в Ресбольницу №1. Ее удалось спасти.