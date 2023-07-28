Фото: ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

27 июля следком начал проверку после гибели ребенка в Хакасии. Об этом сообщают в ведомстве.

Трагедия произошла 26 июля в поселке Изыхские Копи. Сейчас установлено, что 7-летняя девочка пришла в гости к своей подруге, проживающей по соседству. Во время игры во дворе дома она заметила кошку и побежала за ней. В палисаднике ребенок встал на деревянную крышку колодца. Крышка треснула, а девочка провалилась в септик. Спасти ее не удалось.

Фото: ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

В СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия завели уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.