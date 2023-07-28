Фото: Мария ЛЕНЦ

На выходных в Красноярске сначала будет идти дождь, а затем наступит жара. Прогноз погоды составили специалисты портала GISMETEO.

Погода на последних выходных июля будет, мягко говоря, переменчивой.

В субботу, 29 июля, в город нагрянут сильные дожди. Днем столбик термометра покажет до +20 градусов, ночью – +17 градусов. Ветер слабый – до 4 м/с.

В воскресенье, 30 июля, в краевую столицу придет жара. Днем ожидается до +28 градусов, а ночью снова +17 градусов. Осадков не будет. Ветер – до 2 м/с.