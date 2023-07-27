Глава Красноярского края планирует посетить Канск и Ачинск после жалоб жителей

Фото: Михаил Котюков

Врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков намерен в ближайшее время посетить Канск и Ачинск. Ранее в ходе прямого эфира в соцсетях он рассказал, что ему поступает много жалоб от жителей этих городов.

– По всем вопросам, которые поступали, главы городов должны быть готовы отвечать не только передо мной, а на встречах с жителями: как организована работа, какие есть системные предложения по решению той или иной ситуации. И вместе с вами будем давать оценку качеству эффективности работы глав наших крупнейших городов, – заявил Котюков.

Он также отметил, что уже неоднократно посещал Норильск, однако не доезжал до Дудинки. Котюков заверил, что до конца года побывает на севере края еще раз, и начнет поездку именно с визита в Дудинку.