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НовостиОбщество27 июля 2023 14:49

Котюков поручил властям Красноярска найти землю под школы в проблемных районах

Чиновник отметил нехватку соцобъектов на Южном берегу и в Академгородке
Никита ЖЕГЛОВ

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков поручил властям Красноярска найти место под школы в Южном берегу и Академгородке. Ранее чиновник провел прямую линию, где ответил на вопросы граждан, в том числе касательно нехватки школ в городе. Котюков признал проблему с соцобъектами в густонаселенных микрорайонах и поручил найти земельные участки под школы.

— Когда принимали решения о строительстве жилых домов и микрорайонов, вопросы по созданию социальной инфраструктуры откладывались на второй план. Сегодня поручил главе города провести инвентаризацию всех выданных разрешений на строительство. Увязать эти решения с наличием необходимой транспортной, социальной инфраструктуры, принять дополнительные меры, чтобы планы строительства жилья и развития школ, поликлиник, развязок были сбалансированы, — заявил Котюков.

Чиновник добавил, что сейчас строятся школы на Взлетке и улице Омской, которые будут готовы к 2025 году. Планируется также закончить строительство школы в Солнечном, а также начать стройку в Тихих Зорях.