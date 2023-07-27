В красноярском Татышев-парке оборудовали пляжи с шезлонгами и гамаками

Фото: мэрия Красноярска

В Красноярске завершается благоустройство западной части Татышев-парка. Как рассказали в мэрии, там откроют песчаный и галечный пляжи у залива «Стрелка» и озера «Зеркальное». Все благоустройство планируется завершить в сентябре.

На «Стрелке» появился песчаный пляж, а береговую линию вдоль Енисея укрепили и создали там две видовые площадки. Также вдоль пляжа проложили прогулочные дорожки. В планах строителей открыть третью видовую площадку с подсветкой и биноклями, через которые можно будет осмотреть город.

На озере «Зеркальное» также обустроили пляж, но не песчаный, а галечный. На территории самого озера сделали два искусственных острова. Сейчас там полным ходом идет озеленение и мелкое благоустройство.