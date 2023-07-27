Из Красноярска в Горно-Алтайск открылись прямые рейсы авиакомпании «Россия»

Фото: Мария ЛЕНЦ

27 июля открылись прямые рейсы авиакомпании «Россия» из Красноярска в Горно-Алтайск. Об этом сообщает тг-канал «Аэропорт Красноярск».

Рейсы будут выполняться дважды в неделю (по понедельникам и четвергам) на самолете Sukhoi Superjet 100:

- Из Красноярска: вылет в 11:30, а прилет в 13:00;

- Из Горно-Алтайска: вылет в 14:00, прилет в 15:30.

Судя по сайту «Аэрофлота», стоимость билета составляет почти 6 тысяч рублей в одну сторону.

Отметим, что в Горно-Алтайск еще летает авиакомпания «КрасАвиа», но на самолетах ATR-72-500 и ЯК-42.