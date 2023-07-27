В Уяре начальник участковых угрозами пытался скрыть преступление своей подчиненной

Фото: прокуратура Красноярского края

В Уяре местный начальник участковых угрозами и давлением пытался скрыть преступление сотрудницы МВД. Об этом сообщает прокуратура Красноярского края.

В конце 2022 года уярские полицейские расследовали двойное убийство. Без каких-либо улик сотрудница заподозрила ранее судимого за убийство местного жителя. Правда в Уяре он давно не жил, да и никакой информации о нем не было давно.

Тем не менее, женщина пришла к его бывшей супруге, которая в итоге дала нужные показания. Правда через несколько дней свидетельница пришла к начальнику полицейской. Она пожаловалась, что та буквально выбила из нее показания. Мужчина в ответ начал «прессовать» горожанку. Он потребовал забрать заявление и написать объяснительную. В противном случае, полицейский грозился лишить женщину родительских прав.

Жительница Уяра все же перехитрила высокопоставленного участкового. На очередную встречу с ним она взяла диктофон, на который записала все угрозы, после чего отправилась к прокурору. В отношении мужчины завели уголовное дело за превышение должностных полномочий. Его подчиненную подозревают по той же статье, а также в служебном подлоге.

Оба сотрудника временно отстранены от работы.