В Татышев-парке завершают благоустройство двух водоемов

Ход работ проинспектировали первый заместитель главы города Вадим Войцеховский и депутаты городского Совета. Фото: Руслан Рыбаков

В Красноярске в Татышев-парке завершается благоустройство мест отдыха у двух водоемов на западной стороне острова. Речь идет о заливе Стрелка, который находится рядом с вантовым мостом, и озере Зеркальное. Напомним, что работы здесь начались в сентябре прошлого года, а завершить их планируется к сентябрю года текущего.

У залива Стрелка выполнены основные работы: обустроены новые прогулочные дорожки и видовые площадки на левый берег Красноярска, укреплена коса вдоль Енисея.

Для красноярцев сделали песчаный пляж, на котором уже активно загорают отдыхающие. Также обновили деревянную террасу – так называемый солярий под открытым небом. Локацию дополнили деревянные качели, гамаки, шезлонги и даже соломенные зонтики. Также на территории высадили газон, деревья и кустарники с применением ландшафтного дизайна.

На озере Зеркальное обустроили галечный пляж, установили деревянные дорожки, понтонную переправу и террасы вдоль берега. Дополнили локацию шезлонгами, качелями, скамейками. На территории озера обустроили два искусственных острова, на восточном берегу сделали дренажный канал, чтобы избежать затопления при подъеме уровня воды.

Красноярцы уже сейчас загорают и отдыхают на новых локациях Фото: Мария ЛЕНЦ

Задача благоустройства – создание привлекательных локаций для отдыха горожан у воды. Все проекты созданы в едином стиле с учетом особенностей естественного ландшафта парка и его экосистемы. Полная стоимость работ, включая проектирование и реализацию, составила 232,5 млн рублей.

- Для благоустройства водоемов выбран экостиль, чтобы здесь можно было отдохнуть от городской суеты и насладиться видами, зарядиться положительной энергией и настроением. Остались буквально последние штрихи до завершения работ. На Стрелке – сделать двухэтажную обзорную площадку и систему видеонаблюдения, на Зеркальном осталось смонтировать перильные ограждения и добавить озеленения. Но гулять и отдыхать здесь можно уже сейчас, - рассказал Михаил Ковтунов, директор МАУ «Татышев-парк».

Ход работ проинспектировали первый заместитель главы города Вадим Войцеховский и депутаты городского Совета.

- Я считаю, что не хватает туалетов, это нужно доработать, так как люди здесь много времени проводят. А в целом мне понравилось, как благоустроили. Очень красивое место. Для Красноярска - это жемчужина. Развитие Татышев-парка на особом контроле главы города, важно сделать это место комфортным для отдыха горожан, при этом сохранив его природную уникальность, – сказал Вадим Войцеховский, первый заместитель главы города.

Оценила благоустройство и депутат Горсовета Елена Южакова.

- Все очень хорошо! Особенно в сравнении с тем, когда здесь ничего не было. Мы протестировали всю мебель, большая часть - комфортна. Один из шезлонгов показался не очень удобным для сидения, нам пояснили, что, во-первых, это для высоких людей, во-вторых, основание еще немного отсыплют песком, и будет хорошо. Работы ведь еще не завершены, поэтому все нюансы учтут к открытию, – поделилась впечатлениями Елена Южакова, депутат Горсовета.

- Самая главная для меня оценка этого места – то, что мои дети любят ездить сюда отдыхать, - говорит депутат Горсовета Вячеслав Дюков. - Очень органично совмещены природность острова и сделанная людьми инфраструктура. Причем качество выполненных работ очень хорошее. Хочется здесь быть, отдыхать, привозить свою семью!