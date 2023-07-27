Фото: Госавтоинспекция Хакасии

26 июля в Хакасии в ДТП погибли женщина и полуторагодовалый ребенок. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Трагедия произошла вечером на 2 километре автодороги «Подъезд к станции Хоных». По предварительной версии полиции, 36-летняя женщина за рулем Toyota Auris двигалась со стороны станции Хоных в сторону автодороги Абакан – Ак-Довурак. В один момент она не справилась с управлением. Автомобиль сначала выехал на правую обочину, а затем перевернулся. В салоне были пассажиры - 30-летняя женщина и полуторагодовалая девочка, которая находилась у взрослой на руках. Обе скончались до приезда скорой.

Известно, что у водителя и пассажира имелись признаки алкогольного опьянения. Ремни безопасности не использовались.

По факту аварии проводится проверка.