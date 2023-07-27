Сотрудник сотовой компании помог украсть у Олега Митволя 30 миллионов рублей

Олег Митволь Фото: Мария ЛЕНЦ

Сотрудник одного из крупных сотовых операторов помог аферистам обчистить проектировщика красноярского метро Олега Митволя. Об этом сообщает «Запад24».

Олег Митволь во время кражи его денег был в СИЗО по подозрению в хищении 900 миллионов рублей, поэтому не мог противостоять мошенникам. Так, провинившегося сотрудника уже уволили, что не уберегло компанию от иска в 30 миллионов рублей со стороны потерпевшего.

Из искового заявления следует, что мошенники пришли в салон связи с поддельным паспортом, чтобы якобы восстановить сим-карту. Сотрудник не заметил подвоха, выдал новую симку с номером Митволя. В итоге мошенники сняли деньги с карты.

Напомним, что по информации прокуратуры, житель Белгородской области, который находился в московском СИЗО, позвонил незнакомцу из Екатеринбурга с предложением украсть деньги. Они получили поддельные паспорта. В итоге екатеринбуржец перевыпустил сим-карты, к номерам которых были привязаны онлайн-банки реальных владельцев. Так они и сняли со счета Митволя 30 млн рублей.