На Ярыгинской набережной Красноярска открылась «Территория MiXX»

В Красноярске на Ярыгинской набережной открылась «Территория MiXX».

25 июля в Красноярске открылась «Территория MiXX». Летнее творческое пространство со сценой и большим экраном открыла компания Tele2. Кстати, красноярская площадка - вторая в России: первую «Территорию MiXX» на несколько дней раньше оператор открыл в Новосибирске.

Для креативной площадки организаторы выбрали одно из любимых мест отдыха красноярцев - Ярыгинскую набережную. В день открытия первые посетители миксовали на свой вкус коктейли и танцы, выученные во время мастер-класса.

На презентации летнего проекта директор филиала мобильного оператора в Красноярском крае Юрий Камалов отметил, что создавать интересные городские территории – традиция компании. Принцип организации площадки «Территория MiXX» - микс бесплатных развлечений для разных возрастов и на разные вкусы горожан. Каждый сможет выбрать события и мероприятия, которые ему по душе. Программа предлагается разнообразная: от лекций до мастер-классов и спортивных тренировок. К примеру, 28 июля пройдет мастер-класс по публичным выступлениям и барабанное шоу.

Площадка будет работать 20 дней (по 13 августа). За это время красноярцев ждет 30 часов фильмов и музыки, а сколько позитива и пользы – подсчитать невозможно.

Программа ближайших событий:

27 июля

18.00-19.00 — мастер-класс по бачате

19.00-20.35 — фильм «Миа и белый лев»

21.00-22.00 — DJ Pasha Pobeda

28 июля

17.00-17.00 — мастер-класс по созданию скрап открыток

18.00-19.00 — мастер-класс «Актерские техники для публичного выступления»

19.00-20.30 — фильм «Асфальтовое солнце»

20.45-21.45 — Барабанное шоу Wet drum

Больше информации можно узнать на ресурсах организатора площадки.