В Красноярске прокуратура проводит проверку в связи с падением строительного автокрана

Фото: тг-канал «ЧП-Красноярск»

27 июля прокуратура Красноярска начала проводит проверку в связи с падением строительного автокрана. Об этом сообщили в ведомстве.

Все произошло 25 июля на улице Мате Залки, 10г (возле торгово-офисного комплекса «Кристалл»). Уточняется, что территория принадлежит компании «Восток» и с 1 июля на ней идет строительство еще одного офисного здания. Подрядчик «Промконструкции» объяснил, что все случилось из-за ошибки крановщика из привлеченной организации. На месте никто не пострадал.

Теперь прокуратуре предстоит дать оценку соблюдению на стройке трудового и градостроительного законодательства