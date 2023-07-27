Красноярск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
+28°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия27 июля 2023 7:21

В Красноярске прокуратура проводит проверку в связи с падением строительного автокрана

25 июля на улице Мате Залки упал автокран, а камеры уличного наблюдения смогли снять это происшествие
Вячеслав КУИМОВ
Фото: тг-канал «ЧП-Красноярск»

Фото: тг-канал «ЧП-Красноярск»

27 июля прокуратура Красноярска начала проводит проверку в связи с падением строительного автокрана. Об этом сообщили в ведомстве.

Все произошло 25 июля на улице Мате Залки, 10г (возле торгово-офисного комплекса «Кристалл»). Уточняется, что территория принадлежит компании «Восток» и с 1 июля на ней идет строительство еще одного офисного здания. Подрядчик «Промконструкции» объяснил, что все случилось из-за ошибки крановщика из привлеченной организации. На месте никто не пострадал.

Теперь прокуратуре предстоит дать оценку соблюдению на стройке трудового и градостроительного законодательства