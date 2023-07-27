В Красноярском крае обмеление Енисея может затруднить судоходство

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В конце июля и начале августа в Красноярском крае может быть затруднена навигация на Енисее. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

Все из-за малого количества осадков весной и в июне. Сразу в 11 регионах РФ уровень воды в реках опустился ниже необходимой для судоходства отметки.

В Красноярском крае движение может быть ограниченно на некоторых участках Енисея, а также на Тунгуске и Нижней Тунгуске. Напомним, что в 2022 году Енисей обмелел из-за малоснежной зимы, из-за чего стало затруднено движение грузов на север региона.