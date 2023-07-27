В Зеленогорске мужчина с приятелем избил и ограбил бывшего парня племянницы

Фото: МВД по Красноярскому краю

Житель Зеленогорска с приятелем избил и ограбил бывшего сожителя своей племянницы. Об этом сообщает МВД по Красноярскому краю.

41-летний мужчина полгода жил с племянницей 51-летнего зеленогорца. После расставания влюбленный сибиряк продолжал искать с ней встречи. Женщину навязчивость бывшего кавалера не радовала. В итоге она попросила своего дядю проучить экс-сожителя.

Ночью мужчина с 24-летним приятелем пришли к горожанину. Они избили мужчину, после чего дядя вспомнил, как потерпевший без спроса снял деньги с карты племянницы. «В счет долга» и с процентами «защитники» забрали у него 60 тысяч рублей, два телефона и телевизор.

Придя в себя зеленогорец спустился в кафе у дома и попросил вызвать полицию. Дядю задержали на месте у него дома, а его молодой сообщник пытался скрыться, но попал в ДТП с ВАЗом-2107, водитель которого получил серьезные травмы. Беглец же вышел из машины и сбежал, но был пойман.

В отношении обоих завели дело по статье «разбой». Младшему также вменяют ДТП с причинением тяжкого вреда здоровью. Все украденное имущество вернули хозяину.