Изображение: администрация Красноярска

В Красноярске стартует 6 отборочный этап Кубка главы города по киберспорту 2023. Местные команды еще могут успеть принять участие в играх. Об этом сообщает мэрия в своем тг-канале.

Отборочный этап стартует в эти выходные, а уже 12-13 августа в краевой столице пройдет финальная квалификация. Участникам предстоит посоревноваться в игре Dota 2, подать заявку можно по ссылке.

В финале Кубка примут участие 8 команд (по 5 человек каждая). Шоу пройдет во Дворце спорта им. Ивана Ярыгина с 26 по 27 августа. Для зрителей вход свободный.

Призовой фонд Кубка – 500 000 рублей.

Напомним, что компьютерный спорт – официальный вид спорта в России.

– С каждым новым годом киберспорт вовлекает в свои ряды всё новых и новых участников. В интеллектуальных видах спорта, в том числе и в киберспорте, требуются те же качества, которые ценятся и в традиционном спорте: профессионализм, целеустремлённость, инициативность, дисциплинированность, решительность, смелость, выдержка и воля к победе, – отметил Максим Орешников, руководитель главного управления по физической культуре и спорту.