Пять кандидатов подали документы для регистрации на выборы губернатора Красноярского края

Фото: Мария ЛЕНЦ

26 июля завершился прием документов для регистрации кандидатов в губернаторы Красноярского края. Об этом сообщает Крайизбирком в своем тг-канале.

Всего нашлось пять кандидатов на пост главы региона:

- Александр Глисков (ЛДПР);

- Ирина Иванова (партия «Зеленые»);

- Андрей Новак (КПРФ);

- Максим Маркерт («Справедливая Россия - Патриоты - За правду»);

- Михаил Котюков («Единая Россия»).

Отметим, что голосование будет проходить в течение трех дней - 8, 9 и 10 сентября. Также в эти дни пройдет единое голосование за депутатов городского Совета Красноярска, краевого заксобрания и довыборы в Госдуму.