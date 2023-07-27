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НовостиПолитика27 июля 2023 2:51

Пять кандидатов подали документы для регистрации на выборы губернатора Красноярского края

Голосование будет проходить в течение трех дней - 8, 9 и 10 сентября
Вячеслав КУИМОВ

Фото: Мария ЛЕНЦ

26 июля завершился прием документов для регистрации кандидатов в губернаторы Красноярского края. Об этом сообщает Крайизбирком в своем тг-канале.

Всего нашлось пять кандидатов на пост главы региона:

- Александр Глисков (ЛДПР);

- Ирина Иванова (партия «Зеленые»);

- Андрей Новак (КПРФ);

- Максим Маркерт («Справедливая Россия - Патриоты - За правду»);

- Михаил Котюков («Единая Россия»).

Отметим, что голосование будет проходить в течение трех дней - 8, 9 и 10 сентября. Также в эти дни пройдет единое голосование за депутатов городского Совета Красноярска, краевого заксобрания и довыборы в Госдуму.