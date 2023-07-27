Фото: Татышев-парк

26 июля песочницы красноярского Татышев-парка наполнились игрушками. Об этом сообщают социальные сети места отдыха.

Воспользоваться ими может каждый ребенок. В песочницах появились: лопатки, машинки, маленькие грабли, формочки и другое. Родителей просят приглядывать за своими малышами и новыми предметами в парке. Не надо ломать или забирать игрушки с собой ‎ – они должны радовать всех юных красноярцев.

Фото: Татышев-парк

‎ – Песочницы располагаются на детской площадке «Маленький Татышев». На одной вас встретит закопанный скелет динозавра, на второй - интерактивный экскаватор. Также большая песочница находится на детской площадке у Октябрьского моста, ‎ – добавили сотрудники Татышев-парка.