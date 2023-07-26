«Ее убил подонок»: родители убитой в Дивногорске школьницы опубликовали прощальное видео

Фото: vk.com/podslushanodivnogorsk

Родители убитой в Дивногорске 16-летней девушки опубликовали прощальное видео с фотографиями дочери. Ролик сопроводили музыкой: песню, по словам отца школьницы, написала она сама.

– Я потерял дочь. Ее убил подонок. Зайдите на ее страничку. Мы смогли сделать последнюю ее песню и фото. Просто поставьте лайк на память, – написал мужчина.

Жестокое преступление произошло в Дивногорске в минувшие выходные. В субботу 16-летняя девушка пропала, отправившись на прогулку с подругой, а через два дня ее тело нашли в лесополосе. Главным подозреваемым в убийстве оказался уголовник, который за последние 15 лет не пробыл на свободе и нескольких недель.

Прощание с погибшей девушкой состоится 27 июля с 12:00 до 13:00 в ДК «Энергетик» в Дивногорске.

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