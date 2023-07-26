«Красноярского Илона Маска» выпустили из СИЗО за сотрудничество со следствием

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«Красноярского Илона Маска» Максима Куликова выпустили из СИЗО под домашний арест. Куликов проходит обвиняемым в деле о крупном мошенничестве и создании преступного сообщества: мужчина создал финансовые пирамиды, через которые похитил у россиян более 670 миллионов рублей.

В Железнодорожном районном суде сообщили, что 16 июля Куликову изменили меру пресечения на домашний арест. Источник NGS24 утверждает, что красноярец дал показания на своих сообщников, благодаря чему и добился смягчения меры пресечения.

Отметим, что в создании пирамиды Куликову помогали как минимум девять человек, в том числе трое адвокатов и следователь полиции. Сам Куликов в прошлом году был задержан в Краснодаре.

Добавим, что прозвище «Красноярский Илон Маск» Куликов получил после обещаний создать космическую программу и отправлять ракеты на Марс и Луну. Для этого он даже открыл «Национальную космическую компанию», однако это, видимо, был очередной обман нечистого на руку красноярца.