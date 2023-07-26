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НовостиОбщество26 июля 2023 10:31

В Красноярске на выходных остановят водозабор острова Отдыха

«КрасКом» начнет готовить его к зиме
Вячеслав КУИМОВ
Фото: «КрасКом»

Фото: «КрасКом»

В Красноярске на выходных начнут готовить к зиме водозабор на острове Отдыха. Об этом сегодня, 26 июля, заявили в компании «КрасКом».

На месте предстоит сделать много работы: промыть резервуары чистой воды, отремонтировать электротехническое оборудование, установить восемь новых задвижек, испытать кабельные линии и другое.

Водителям нужно обратить внимание, что специалисты будут работать на улицах Гладкова, Кольцевая, Кутузова, Мичурина и Свердловская. В «КрасКоме» просят соблюдать скоростной режим.

Водозабор остановят 28 июля c 23:00 до 23:00 30 июля. Жителям микрорайона Первомайский, поселка Водники и большей части Свердловского района нужно сделать запас питьевой воды.