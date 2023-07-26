500 рублей за голову: в Красноярском крае депутату-ветеринару дали 8 лет строгача за взятки Фото: Мария ЛЕНЦ

Бывший депутат Большеулуйского района получил 8 лет колонии строгого режима за взятки, которые он щедро принимал у фермеров в качестве главного районного ветеринара. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия, в июне 2018 году к нему обратился сельчанин, занимавшийся разведением и продажей скота – лошадей и коров. Ему нужно было получить ветеринарные сертификаты Таможенного союза. Они необходимы для перевозки животных.

Получение сертификата означает, что скот нужно поместить на карантин, провести лабораторные анализы. Одним словом, дело не одного дня. Осужденный решил упростить процедуру: 500 рублей за голову – и держите заветный документ. Затем фермер-взяткодатель посоветовал такой способ другим. Деньги осужденному перечислялись на банковских счет через мобильный банк – вот по этим платежам его и вычислили сотрудники УФСБ по краю. Всего он успел подделать 264 бланков на 6460 голов.