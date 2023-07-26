Фото: СУ СК России по Республике Тыва

В Туве найдены вещи пропавшего 4-х летнего ребенка. Об этом сообщает республиканский СК.

В 700 метрах от дома, из которого вышел мальчик, у ручья были обнаружены детские вещи. Они принадлежали ребенку. Поиски несовершеннолетнего продолжаются.

Фото: СУ СК России по Республике Тыва

Фото: СУ СК России по Республике Тыва

Напомним, что 25 июля мальчик пропал со двора частного дома в селе Хайыракан (Дзун-Хемчикский район). На месте происшествия работают спасатели, волонтеры и сотрудники полиции.

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Все случилось в селе Хайыракан Дзун-Хемчикского района (вплотную примыкает к городу Чадану, 220 километров от Кызыла). Накануне, 25 июля, около 19 часов мальчик играл во дворе частного дома. В доме находился родственник – он присматривал за ребенком и занимался по хозяйству. Кем именно он приходится ребенку, а также где в тот момент находились родители, не уточняется. (подробнее)